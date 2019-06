Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Cracau: Auto landet nach Unfall im Souterrain

Bild-Infos

Download

Krefeld (ots)

Heute Vormittag (13. Juni 2019) hat ein Mann einen Unfall verursacht und sich dabei leicht verletzt.

Gegen 8:45 Uhr parkte ein 54-jähriger Autofahrer auf einem Stellplatz an der Leyentalstraße ein. Dabei fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache über einen abgrenzenden Bordstein in das Souterrain des anliegenden Hauses. Nachdem der Audi in Schräglage zum Stehen kam, konnte der Fahrer sich selbständig aus dem Auto befreien. (337)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

www.polizei.nrw.de/krefeld

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell