Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Cracau: - Versuchter Kellereinbruch in Mehrfamilienhaus

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (13. Juni 2019), im Zeitraum von 19:00 Uhr bis 23:30 Uhr haben Unbekannte die Kellertüre eines Mehrfamilienhauses auf dem Bleichpfad massiv beschädigt. Ob etwas entwendet wurde, kann nicht gesagt werden. Bewohner des Hauses gaben an, dass in den letzten Wochen dort im Keller vermehrt fremde Personen angetroffen wurden, die sich wohl häuslich eingerichtet hatten. Die Personen wurden von dort mehrfach verwiesen und die Hausverwaltung ließ ein neues Schloss einbauen.

Zeugen werden gesucht!

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (339)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell