Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191029-2: iPhones gestohlen - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Drei unbekannte Männer haben am Montag (28. Oktober) drei neue iPhones aus einem Geschäft in der Hauptstraße gestohlen.

Die drei Männer betraten das Geschäft gegen 11:45 Uhr. Zwei von ihnen schauten sich die neuen iPhone-Modelle an, einer blieb an der Ladentür stehen. Plötzlich riss ein Täter drei Smartphones aus der Verankerung und flüchtete zusammen mit seinen Komplizen aus dem Geschäft in Richtung Busbahnhof. Laut Angaben eines Verkäufers waren die Männer 19 bis 22 Jahre alt, 180 Zentimeter groß und schlank. Sie hatten kurze schwarze, gegelte Haare. Einer von ihnen hatte zudem einen Bart und trug eine graue Trainingshose und blaue Trainingsjacke. Ein anderer fiel durch seine weiße Fleecejacke und schwarze Trainingshose auf. Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

