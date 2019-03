Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Küchenbrand wegen brennendem Fett

Ludwigshafen (ots)

Eine 28-jährige Frau verschüttete beim Kochen in der Küche ihrer Wohnung in der Dessauer Straße brennendes Fett, welches sie mittels Wasser zu Löschen versuchte. Beim Versuch, selbst zu löschen,zog sie sich leichte Verbrennung zu und kam ins Krankenhaus. Ihre ebenfalls in der Wohnung befindlichen Kleinkinder wurden nicht verletzt. Der Vater der Kinder wurde informiert und nahm sich ihrer an. Minimaler Sachschaden entstand lediglich in der Küche. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.

