POL-REK: 191029-3: Fußgängerin übersehen - Brühl

Ein 21-jähriger Autofahrer hat aufgrund der beschlagenen Windschutzscheibe eine 61-Jährige übersehen und sie schwer verletzt.

Der junge Mann aus Gemünden fuhr am Montagmorgen (28. Oktober) um 10:50 Uhr auf der Liblarer Straße in Fahrtrichtung Pingsdorfer Straße. Aufgrund einer beschlagenen Windschutzscheibe übersah er eine 61-Jährige Brühlerin, die die Liblarerstraße auf dem Zebrastreifen in Höhe der Kleiststraße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß. Die Frau erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die 61-Jährige in ein Krankenhaus. (bb)

