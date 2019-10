Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191030-1: Jugendlicher ausgeraubt - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Dienstagnachmittag (29. Oktober) ist auf der Hermann-Hesse-Straße ein 14-jähriger Jugendlicher von drei Männern ausgeraubt worden.

Der 14-Jährige traf gegen 17:15 Uhr am jüdischen Friedhof auf drei junge Männer. Einer des Trios trat den 14-Jährigen zu Boden schlug weiter auf ihn ein. Anschließend raubte er die Umhängetasche mit Bargeld sowie das Handy des Jugendlichen. Gemeinsam mit den beiden anderen Männern flüchtete er in Richtung Mühlenfeldschule. Der Jugendliche kam mit Verdacht auf eine schwerere Verletzung in ein Krankenhaus. Bei dem Haupttäter soll es sich um einen etwa 20-jährigen Mann mit dunkler Hose und dunklem Oberteil gehandelt haben. Auffällig war seine schwarze Bauchtasche. Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell