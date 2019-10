Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Groß-Winternheim, Einbruch in Einfamilienhaus

Mainz (ots)

Mittwoch, 02.10.2019, 20:00 Uhr

Unbekannte Täter sind am Mittwochabend in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Sie nutzten die Abwesenheit der Bewohner, um in den Abendstunden über die Gebäuderückseite in das Haus einzudringen. Dort durchsuchten die Täter die Räume nach Wertgegenständen. Durch ein Alarmierungssystem auf seinem Handy erhält der Eigentümer eine Information, dass möglicherweise ein Einbruch stattfindet und alarmiert sofort die Ingelheimer Polizei. Die Einsatzkräfte stellen wenige Minuten später den Einbruch fest, können den Täter während der Fahndung aber zunächst nicht ermitteln. Die Kriminalpolizei Mainz hat die Spurensicherung und die Ermittlungen übernommen.

