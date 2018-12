POL-MK: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort: Polizei sucht Zeugen

Meinerzhagen (ots) - Dem Eigentümer eines Grundstücks "Am Bücking" fielen am 05.12.2018 erhebliche Beschädigungen im Bereich der Einfahrt zum Parkplatz eines dortigen Supermarktes auf. Dort war ein bisher unbekanntes Fahrzeug gegen einen der ca. 80 cm hohen "Findlinge" gefahren, der dadurch etwa 1 Meter verschoben wurde. Dabei wurden Randsteine der Beet-Begrenzung, Pflastersteine und schließlich auch noch ein Baum sowie ein Metallbogen, der den Baum schützen soll, beschädigt. Der Schaden dürfte mehrere tausend Euro betragen. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es muss davon ausgegangen werden, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen LKW ggf. ein Baustellenfahrzeug handelt. Der schwere Stein, der zur Abgrenzung im Bereich der geöffneten Parkplatzschranke auf dem Grünstreifen lag, dürfte von kleineren Fahrzeugen eher nicht beiseitegeschoben werden können. Der Verursacher verlor Fahrzeugteile. Die polizeilichen Ermittlungen dazu dauern noch an. Der Vorfall muss sich am 05.12. oder früher ereignet haben.

Zeugen des grundsätzlich belebten Parkplatzes dürften den Unfall schon aufgrund der starken Geräuschentwicklung bemerkt haben. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02354/9199-0 auf der Polizeiwache Meinerzhagen zu melden.

