POL-MK: Widerstand am Weihnachtsmarkt: Polizeibeamte bespuckt/ Parkschein-Automaten aufgebrochen/ Diebstahl aus Pkw

Lüdenscheid (ots) - Am Samstag gegen Mitternacht legte sich 33-jähriger Mann auf dem Lüdenscheider Weihnachtsmarkt erst mit dem Sicherheitsdienst, dann mit der Polizei an. Er musste den Rest der Nacht im Gewahrsam der Lüdenscheider Polizeistation verbringen. Kurz vor Mitternacht pöbelten sich vier junge Männer zwischen den Weihnachtsmarkt-Ständen an. Die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes versuchten zu schlichten. Darauf griff der 33-jährige, stark alkoholisierte Mann die Security an, schubste und beleidigte die Mitarbeiter. Die hinzu gerufene Polizei erteilte einen Platzverweis für den Bereich des Weihnachtsmarktes. An den hielt sich der Mann keine zehn Minuten, dann haute er die Scheibe eines Standes ein. Statt sich dem Platzverweis zu fügen, bespuckte und beleidigte er nun die erneut alarmierten Polizeibeamten und leistete Widerstand.

Unbekannte haben am Donnerstag oder in der Nacht zu Freitag drei städtische Parkscheinautomaten an der Staberger Straße aufgebrochen. Sie leerten die Münzbehälter der Automaten an den Parkplätzen Staberg und Oberstadttunnel. Es entstand erheblicher Sachschaden. An der Elsa-Brandström-Straße wurde in der Nacht zu Sonntag ein grauer VW Golf aufgebrochen. Der Wagen parkte auf einem Hof. Als der Fahrzeugbesitzer am Sonntag gegen 9.30 Uhr um zu seinem Fahrzeug kam, war eine Scheibe mit einem Stein eingeschlagen und eine Beule in der Tür. Es wurde nichts gestohlen. Die Polizei in Lüdenscheid bittet um Hinweise unter Telefon 02351/9099-0.

