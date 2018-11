POL-DEL: LK Oldenburg: Verkehrsunfallflucht in Wardenburg +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Ein grauer BMW X1 ist bereits am Dienstag, 13. November 2018, bei einem Verkehrsunfall in Wardenburg beschädigt worden.

Die 46-jährige Fahrzeugführerin aus Ganderkesee hatte ihren Pkw gegen 09:00 Uhr auf einem Parkstreifen in der Friedrichstraße abgestellt. Gegen 12:10 Uhr kehrte sie zu ihrem Fahrzeug zurück und fuhr nach Hause. Erst dort stellte sie Schäden an der rechten Fahrzeugfront fest.

Bei der Unfallaufnahme am Mittwoch, 14. November 2018, stellten die Beamten Schäden am Lack und eine Beule am vorderen rechten Radkasten fest. Der Schaden wurde mit 4.000 Euro angegeben.

Zeugen, die einen Unfall in der Friedrichstraße in Wardenburg beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04222/9446-115 bei der Polizei in Ganderkesee zu melden (1366487).

Fragen bitte an Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell