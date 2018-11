POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall unter Beteiligung einer Fußgängerin +++ Fahrzeugführer entfernt sich vom Unfallort

Delmenhorst (ots) - Ein 17-jähriges Mädchen aus Delmenhorst wurde am Mittwoch, 14. November 2018, 14:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst leicht verletzt.

Sie war zu Fuß auf der Cramerstraße unterwegs und querte die Straße 'Am Vorwerk' in Richtung Moltkestraße. Dabei übersah sie zunächst, dass sich von rechts ein Renault näherte. Der Fahrer des Pkws, ein 76-jähriger Mann aus Elsfleth, stoppte rechtzeitig, ohne dass es zu einer Kollision mit der bereits stehenden Fußgängerin kam. Danach fuhr der Mann mit seinem Pkw aber wieder an. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Fußgängerin und Pkw, wodurch das Mädchen zu Fall kam und sich Verletzungen an Hand und Knie zuzog.

Der Fahrer vom Pkw hielt zunächst am Fahrbahnrand. Nach einer kurzen Kontaktaufnahme setzte er seine Fahrt aber in Richtung Friedrich-Ebert-Straße fort und entfernte sich vom Unfallort.

Er wurde später von Beamten der Polizei Brake an seiner Wohnanschrift angetroffen. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann aufgrund körperlicher Mängel keine fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeuge mehr führen sollte. Während des Gesprächs wurde ein Rettungswagen zur Anschrift gerufen, da der Mann über starkes Unwohlsein klagte. Er wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Aufgrund der Feststellungen vor Ort hielten die Beamten zunächst Rücksprache mit ihren Kollegen aus Delmenhorst. Im Anschluss wurde die Staatsanwaltschaft Oldenburg kontaktiert, um die Beschlagnahme des Führerscheins anzuregen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde die Beschlagnahme des Führerscheins des Mannes durch eine Richterin am Amtsgericht Oldenburg angeordnet.

Bis zur weiteren Klärung des Sachverhaltes wurde dem Mann das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt.

