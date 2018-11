POL-DEL: LK Wesermarsch: Tiere auf der Fahrbahn +++ Hinweis an Landwirte und Verkehrsteilnehmer

Delmenhorst (ots) - Aktuell kommt es in der Wesermarsch täglich mehrfach zu polizeilichen Einsätzen wegen entlaufener Tiere, die von ihren Weideflächen ausbrechen und auf die Fahrbahn gelangen. Hauptsächlich handelt es sich um Rinder, Pferde und Schafe. Die Polizei fordert alle Tierhalter auf, verstärkt die Weiden bzw. die Umzäunungen zu überprüfen/ instand zu setzen, sowie das Futterangebot zu kontrollieren. Auch die Gräben sollten hierbei überprüft werden. Durch das trockene Wetter sind diese vielerorts ausgetrocknet, so dass die Tiere die Gräben durchschreiten und in den Straßenverkehr gelangen können. Bisher ist es der Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer zu verdanken, dass es zu keinen Verkehrsunfällen gekommen ist.

Am Donnerstag, 15. November 2018, verhinderte ebenfalls eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin Schlimmeres, als sie im Nebel eine Herde mit 6 Rindern auf der Frieschenmoorer Straße in der Gemeinde Ovelgönne bis zum Eintreffen des Landwirts absicherte.

