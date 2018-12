POL-MK: Enkeltrick/ Einbrüche/ Diebstahl auf dem Weihnachtsmarkt/ Polizei bestohlen/ Diebstahl aus Kfz

Iserlohn (ots) - Nach den falschen Polizeibeamten rufen derzeit wieder falsche Enkel an - oder wie am Freitagnachmittag in Iserlohn falsche "Enkelinnen". Eine unbekannte weibliche Person versuchte, das Vertrauen mindestens dreier Seniorinnen im Alter zwischen 76 und 93 Jahren zu erschleichen. Die Masche ist fast immer dieselbe: "Hallo! Erkennst Du mich?" So beginnen die Anrufe. Je nachdem, wie die Angerufenen reagieren, schlüpft die Anruferin flexibel in eine Rolle als Freundin, Enkelin oder andere Verwandte. Im ersten Fall glaubte die Seniorin zunächst, dass es sich um eine Freundin aus Norddeutschland handeln würde, die am Nachmittag auf eine Tasse Kaffee vorbei kommen wollte. Die Iserlohnerin wurde erst misstrauisch, als das Gespräch aufs Thema Geld kam. Auch im zweiten Fall brauchte die angebliche "gute Freundin" dringend 10000 Euro. Erst als die "Freundin" ihren Besuch am Nachmittag ankündigte, wurde es der Seniorin zu heiß. In dem dritten Fall legte die Seniorin sehr schnell auf.

Das ist auch das Beste, was Angerufene tun können: Man sollte sich erst gar nicht auf ein Gespräch mit Unbekannten einlassen. Die Täter schaffen es immer wieder, selbst Senioren, die diese Maschen eigentlich kennen, einzuwickeln. Am Ende geht es immer um Geld und Wertsachen.

Am Sonntagnachmittag sind Unbekannte in eine Wohnung an den Hülsebecker Wiesen eingedrungen. Sie versuchten, mehrere Terrassentüren aufzubrechen. An einer Tür gelang es. Die Einbrecher durchsuchten mehrere Schränke und Kommoden und flüchteten mit Schmuck. An der Elterstraße wurde am Montagmorgen in einen Kindergarten eingebrochen. Sie warfen ein Fenster ein und konnten ins Gebäude eindringen, wo sie Schränke durchsuchten. Eine Zeugin alarmierte um 1.40 Uhr die Polizei. Die fand nur noch ein menschenleeres Gebäude vor. Auch eine sofort eingeleitete Nahbereichsfandung verlief ohne Ergebnis.

Einbrecher schlugen zwischen Samstagmittag und Sonntagmorgen an der Kastanienallee die Scheibe einer Firma ein. Ob die Täter Beute machten, konnte am Wochenende nicht geklärt werden. Am Bixterhauser Hellweg wurden zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen Scheunentor und Schloss an einem Lager aufgehebelt. Nach den ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. In der Nacht zum Freitag hat ein Unbekannter mehrere Keller in einem Mehrfamilienhaus in der Bremsheide aufgebrochen. Auch dort wurde nach dem ersten Anschein nichts gestohlen.

Nach dem Besuch des Iserlohner Weihnachtsmarktes vermisste ein Besucher am Samstagabend seine Geldbörse. Die muss ihm zwischen 21.30 und 22.30 Uhr am Alten Rathausplatz aus der Hosentasche gestohlen worden sein. Im schwarzen Portemonnaie mit der Aufschrift "Moon" steckten neben Bargeld auch Ausweise und Bankkarte.

Während des Eishockey-Spiels haben Unbekannte die Polizei beklaut: Sie schraubten zwischen 18.30 und 22 Uhr das hintere Behördenkennzeichen eines Streifenwagens ab. Der Funkstreifenwagen parkte auf dem umzäunten Gelände der Eissporthalle auf der zum Seilersee gelegenen Seite. In der Nacht zum Freitag haben sich Unbekannte Zugang zu einem geparkten schwarzen Twingo verschafft, der am Voweydeweg parkte. Sie nahmen eine Schultasche mit Büchern und Heften an sich. Die Iserlohner Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02371/9199-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis 1223

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell