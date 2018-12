POL-MK: Buttersäure, Cannabis und Waffen

Hemer (ots) - Zweimal soll ein Hemeraner in der vergangenen Woche aus Wut über eine Wohnungs-Kündigung Buttersäure im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in Hemer verteilt haben - bis vor die Tür des Vermieters. Das ist nur der Höhepunkt eines längeren Streits. Der 27-Jährige hatte am Montag vor einer Woche die Kündigung bekommen und darauf vor Wut eine Innentür zerdeppert. Am Nikolaustag wehte ein bestialischer Gestank durch den Hausflur vor der Wohnung des Vermieters, der umgehend ein Reinigungsunternehmen bestellte. Ausgegossene Buttersäure verströmte den ekelerregenden und beißenden Geruch. Das Unternehmen war kaum weg, da spritzte offenbar erneut Buttersäure über den Flur. Der Vermieter beschuldigt den renitenten Mieter. Die schriftliche, fristlose Kündigung abzugeben, traute sich der Vermieter dann nicht mehr - weil der Mieter mit einem Baseballschläger hinter der Glas-Wohnungstür gelauert und gedroht habe. Am Freitag wurde die Polizei eingeschaltet. Die Polizeibeamten rochen gleich beim Eintreffen in der Wohnung des Beschuldigten noch etwas anderes: Cannabis. Sie stellten verbotene Substanzen und Waffen (unter anderem Butterfly-Messer, Schlagring und Teleskopschlagstock) sicher. Aufgrund seiner Aggressionen und wirren Angaben veranlassten das Ordnungsamt sowie ein Arzt die Zwangseinweisung des Mieters. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz.

