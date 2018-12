POL-MK: Einbrüche in Gaststätte und Feuerwache

Plettenberg (ots) - Zwei Einbrüche mussten Polizeibeamte der Wache Plettenberg am Wochenende aufnehmen. Der erste Fall ereignete sich am Eschen in der Straße "Im Erlenkamp". Einbrecher versuchten sich dort am Samstag, zwischen 3 und 9.30 Uhr. Sie hebelten die Stahltür zu einer Gaststätte auf. Darin knackten sie drei Spielautomaten und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Die Täter flüchteten unerkannt und hinterließen etwa 1.500 Euro Sachschaden. Die zweite Tat ereignete sich zwischen Freitagabend und Samstagmorgen in Ohle in der Friedrich-Maiweg-Straße. Hier schlugen Täter die Scheibe eines Rolltores der Feuerwache ein. Außerdem versuchten sie eine Tür zur Wache aufzubrechen. Dies misslang. Es entstand Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei Plettenberg unter 02391/9199-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell