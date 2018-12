POL-MK: Lkw kippt in Silbergkurve um

Herscheid (ots) - Ein mit Grünabfall beladener Container-Lkw ist am Montagvormittag in der Silbergkurve umgekippt und hat seine Ladung auf der Landstraße 561 verteilt. Der 48-jährige Fahrer aus Schalksmühle wurde leicht verletzt. Wegen der Aufräumarbeiten ist die Landstraße zwischen Lüdenscheid und Herscheid weiter gesperrt (Stand: 12.51 Uhr). Um 8 Uhr geriet der Scania-Lkw in einer der Kurven in Schräglage. Strauchschnitt und dicke Äste rutschten aus dem Schuttcontainer auf Straße, Randstreifen und Gehweg. Die Polizei stellte Lkw und Ladung sicher, um die Unfallursache zu finden.

