POL-MK: Laden-Einbruch/ Pkw-Einbruch

Letmathe (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zu Sonntag in einen Laden am Papenholzweg eingedrungen. Sie zerbrachen eine Fensterscheibe, öffneten gewaltsam die Kasse. Neben Bargeld versorgten sie sich auch mit Lebensmitteln und Spirituosen.

Selbst Nikolausbeutel sind nicht sicher vor Autoeinbrechern: Das musste ein Autobesitzer erfahren, der seinen Wagen von Samstag auf Sonntag am Schultenkamp geparkt hatte. Neben einer alten Handtasche mit persönlichen Gegenständen verschwanden zwei Nikolausbeutel mit Schokolade und Bluetooth-Kopfhörern aus dem blauen Astra.

