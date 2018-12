POL-MK: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hagen und Polizei Märkischer Kreis

Kierspe (ots) - Vergangenen Freitag, gegen 19.15 Uhr, kam es in einer Wohnung an der Hauptstraße zu einem Familienstreit. Im Verlauf des Streits soll eine 26-jährige Frau ein Messer ergriffen haben. Bei Eintreffen der Polizei wies ihr 28-jähriger Ehemann eine lebensgefährliche Stichverletzung am Oberkörper auf. Wie es genau hierzu kam ist Gegenstand der Ermittlungen. Er wurde in ein Gummersbacher Krankenhaus verbracht. Seine Ehefrau wurde zunächst vorläufig festgenommen. Sie leistete bei ihrer Festnahme Widerstand gegen die Polizeibeamten und brach sich hierbei die Kniescheibe. Sie wurde aus der Haft entlassen, ins Klinikum Hellersen eingeliefert und verblieb dort stationär. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln gegenwärtig wegen des Anfangsverdachts des versuchten Totschlags. Die Ermittlungen dauern an.

