Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Zeugenaufrufe LK Oldenburg: Einbruch in Vereinsheim +++ Sachbeschädigung an einem PKW +++ Mehrere Einbrüche in Wohnwagen

Delmenhorst (ots)

Harpstedt. Im Zeitraum vom 25.10.2019, 12:00 Uhr, bis zum 30.10.2019, 15:40 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Vereinsheim an der Schulstraße in Harpstedt. Aus dem Vereinsheim wurde Diebesgut erlangt. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt. Hinweise bitte an die Polizei Wildeshausen unter 04431-9410 (1294726).

Ganderkesee. Am Mittwoch, 30.10.2019, im Zeitraum von 07:40 Uhr bis 14:10 Uhr, wird auf dem Parkplatz des Gymnasiums Ganderkesee in der Straße "Am Steinacker" ein PKW beschädigt. Die Beifahrertür wird mit einem unbekannten spitzen Gegenständen mehrfach verkratzt. Hinweise bitte an die Polizei Wildeshausen unter 04431-9410 (1296017).

Großenkneten. Im Zeitraum vom Dienstag, 29.10. 2019, 17:00 Uhr, bis Donnerstag, 31.10.2019, 09:20 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in mehrere Wohnwagen auf einem Campingplatz an der Straße "Hasenberg" in Großenkneten. Aus den Wohnwagen ist Diebesgut erlangt worden. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt. Hinweise bitte an Polizei Wildeshausen unter 04431-9410 (1296269).

