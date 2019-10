Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Ammerbuch: Unfall- PKW-Lenkerin vermutlich eingeschlafen; Herrenberg: Unfallflucht - Geflüchtete versteckt sich in Küche

Ludwigsburg (ots)

BAB 81/Ammerbuch: Unfall - PKW-Lenkerin vermutlich eingeschlafen

Leichte Verletzungen erlitt eine 23 Jahre alte PKW-Lenkerin, die am Mittwoch gegen 23.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Herrenberg und Rottenburg in einen Unfall verwickelt war. Mutmaßlich nickte die junge Frau auf ihrer Fahrt ein, worauf sie zunächst nach links von der Fahrbahn abkam. Als hierauf wohl wieder erwachte, lenkte sie ihren Renault stark nach rechts und der PKW geriet ins Schleudern. Im weiteren Verlauf prallte das Fahrzeug dann rechts in die Schutzplanke, wurde dort abgewiesen und schleuderte erneut nach links, wo es dann nochmals mit der Mittelleitplanke kollidierte. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Frau wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen.

Herrenberg: Unfallflucht - Geflüchteter versteckt sich in Küche

Wegen Unfallflucht ermittelt das Polizeirevier Herrenberg derzeit gegen einen 55-jährigen VW-Lenker, der am Mittwoch gegen 16.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Getränkemarkts in der Adlerstraße in Herrenberg in einen Unfall verwickelt war. Der VW-Lenker prallte auf dem Parkplatz gegen einen geparkten Ford und wurde im weiteren Verlauf dabei beobachtet, wie er anschließen ausstieg, sich die Fahrzeuge anschaute und dann davon fuhr. Der 61-jährige Fahrer des betreffenden Ford war hiervon ebenfalls Zeuge und nahm die Verfolgung auf. An einer rot zeigenden Ampel gelang es ihm den VW-Fahrer anzusprechen. Dieser habe vorgegeben gemeinsam mit dem Ford-Lenker zur Polizei zu fahren, machte sich dann jedoch wohl erneut aus dem Staub. Der 61-Jährige fuhr hierauf zum Polizeirevier Herrenberg und teilte den Vorfall mit. Eine Streifenwagenbesatzung fuhr unverzüglich die Halteranschrift des VW an und konnte den Wagen dort feststellen. Nachdem auf Klingeln und Klopfen niemand öffnete, wurde das Haus mit staatsanwaltschaftlicher Anordnung betreten. Bei der Durchsuchung der Räume trafen die Beamten letztlich auf den 55-Jährigen, der versucht hatte sich in der Küche hinter der Tür zu verstecken. Er wurde vorläufig festgenommen. Aufgrund des bestehenden Verdachts, dass er zuvor alkoholisiert gefahren sein könnte, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Außerdem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Bei dem Unfall war ein Gesamtsachschaden von rund 2.000 Euro entstanden.

