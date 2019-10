Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr: Auffahrunfall auf der L 1125; Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht in der Karl-Mai-Allee; Vaihingen an der Enz: 21-jähriger Radfahrer schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Murr: Auffahrunfall auf der L 1125

Auf Höhe des Industriegebiets Murr ereignete sich am Dienstag gegen 16.45 Uhr ein Auffahrunfall mit drei Beteiligten und einem Gesamtsachschaden von rund 12.000 Euro. Ein 38-jähriger VW-Lenker und ein 73-jähriger Renault-Fahrer, der einen 28 Jahre alten Beifahrer an Bord hatte, kamen verkehrsbedingt im dortigen Bereich zum Stehen. Ein von hinten herannahender 39 Jahre alter Sprinter-Lenker erkannte die stehenden Fahrzeuge wohl zu spät, fuhr auf den Renault auf und schob diesen gegen den VW. Der 28-jährige Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Sprinter sowie der Renault waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Bietigheim-Bissigen: Unfallflucht in der Karl-Mai-Allee

Wegen Unfallflucht ermittelt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, derzeit gegen einen noch unbekannten Mann, der am Dienstag gegen 16.50 Uhr in der Karl-Mai-Allee in Bietgheim in einen Unfall verwickelt war und geflüchtet ist. Eine 61-jährige Opel-Lenkerin wollte von der Karl-Mai-Allee nach links in die Löchgauer Straße abbiegen. Als die Ampel auf grün umsprang und sie sich vergewissert hatte, dass kein Fußgänger oder Radfahrer die vorhandene Fußgängerfurt benutzte, fuhr sie an. In diesem Moment fuhr ihr aus Richtung Löchgau der noch unbekannte Mann mit einem Elektroscooter entgegen. Die Frau bremste sofort stark ab und kam noch vor der Fußgängerfurt wieder zum Stehen. Dem Rollerfahrer war es indes nicht mehr möglich rechtzeitig zu bremsen, so dass er gegen den Opel prallte und stürzte. Ein Zeuge kümmerte sich im weiteren Verlauf um den Gestürzten, der plötzlich die 61-Jährige in den Arm nahm, erklärte, dass alles in Ordnung sei und sich dann aus dem Staub machte. Polizeiliche Fahndungsmaßnahmen erbrachten kein Ergebnis. Der Mann soll zwischen 60 und 70 Jahren alt und etwa 165 cm bis 170 cm groß sein. Er trug eine dunkle Fleecejacke und dunkle Hosen. Auf dem Kopf hatte er eine beige Schildmütze. Der Elektroscooter soll schwarz mit grünen Rädern gewesen sein.

Vaihingen an der Enz - Horrheim: 21-jähriger Radfahrer schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste am Dienstag gegen 19.45 Uhr ein 21-jähriger Radfahrer vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, der auf dem Radweg zwischen dem Plattenweg und der Maulbronner Straße in Horrheim in einen Unfall verwickelt war. Der Radler war in Richtung Maulbronner Straße unterwegs. Als ihm ein Passant entgegen kam, bremste der 21-Jährige wohl schlagartig ab und kam auf dem nassen Laub ins Rutschen. In der Folge prallte er gegen eine Straßenlaterne und stürzte zu Boden. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 100 Euro geschätzt.

