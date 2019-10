Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Leonberg: verlorenes Fahrzeugteil- drei Fahrzeuge beschädigt; BAB 81/Sindelfingen: Hund jagt Pferd auf die Autobahn.

BAB 81/Leonberg: verlorenes Fahrzeugteil - drei Fahrzeuge beschädigt

Insgesamt drei Fahrzeuge wurden am Dienstagnachmittag auf der Bundesautobahn 81 im Bereich des Autobahndreiecks Leonberg beschädigt, da ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker ein Fahrzeugteil verloren hatte. Das Teil blieb auf der Überleitung von der BAB 8 aus Richtung Stuttgart kommend in Richtung Heilbronn liegen. Ein 58 Jahre alter LKW-Lenker, der dort gegen 15.15 Uhr unterwegs war, konnte nicht mehr ausweichen und fuhr über den Gegenstand, wodurch dieser nach oben geschleudert wurde. Das Teil, das mit großer Wahrscheinlichkeit von einem LKW stammt, prallte hierauf gegen einen Volvo, der sich hinter dem LKW befand. Ein nachfolgendes Mercedes-Wohnanhänger-Gespann überrollte das Fahrzeugteil ebenfalls, so dass insgesamt ein Sachschaden von rund 7.500 Euro entstand. Der beschädigte LKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg, Tel. 0711/6869-0, bittet Zeugen, die Hinweise zum Verlierer geben können, sich zu melden.

BAB 81/Sindelfingen: Hund jagt Pferd auf die Autobahn

Mehrere Streifenwagenbesatzungen waren am Dienstag gegen 16.20 Uhr im Bereich Sindelfingen und der Bundesautobahn 81 im Einsatz, nachdem etliche Notrufe eingegangen waren, dass ein Hund ein Pferd in Richtung der Autobahn jagen würde. Letztlich galoppierten die Tiere von der Mahdentalstrale kommend im Bereich der Anschlussstelle Sindelfingen-Ost auf die Autobahn in Richtung Stuttgart. Mutmaßlich war es zuvor im Bereich eines Waldstücks in Verlängerung der Albrecht-Dürer-Straße in Sindelfingen zu einem Aufeinandertreffen der beiden Vierbeiner gekommen. Eine 73-jährige Frau ging mit dem Hund Gassi, als ihnen das an einer Trense geführte Pferd entgegen kam. Dem Hund gelang es nun, sich aus seinem Geschirr herauszuwinden und begann das Pferd zu jagen. Im Bereich der Autobahn biss der Hund das Pferd vermutlich, worauf dieses ausschlug und der Hund durch die Luft gewirbelt wurde. Anschließend blieb das getretene Tier erschöpft und verletzt auf dem Seitenstreifen liegen. Tatkräftigen Verkehrsteilnehmern gelang es das Pferd schnell einzufangen. Eine Polizeibeamtin führte es hierauf zur nahegelegenen Kreisstraße 1055, wo es in einen Pferdeanhänger geladen wurde. Anschließend wurde es zu einem Reiterhof gebracht und dort durch eine Tierärztin behandelt. Eine Polizeistreife kümmerte sich indes um den Hund und brachte diesen ebenfalls zum Reiterhof. Beide Tiere wurden ihren Besitzern übergeben. Auf der BAB 81 hatte sich aufgrund des Einsatzes ein Stau von bis zu zehn Kilometern gebildet.

