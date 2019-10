Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: sexueller Übergriff auf 18-Jährige

Ludwigsburg (ots)

Wie der Polizei erst am Montagabend bekannt wurde, soll es am Freitag in der Schwabenstraße in Schönaich zu einem sexuellen Übergriff durch drei bislang unbekannte Täter auf eine 18 Jahre alte Frau gekommen sein. Die 18-Jährige hielt sich gegen 19.10 Uhr in der Bushaltestelle "Evangelische Kirche" auf und wartete auf ihren Bus. Ihren Angaben zufolge sei zunächst ein Mann vorbei gekommen, der sie nach einer Zigarette fragte und weiterging, als sie dies verneinte. Wenig später sei dieser Unbekannte in Begleitung zweier weiterer Männer zurückgekehrt. Alle drei Täter hätten die Frau nun gepackt. Ihr sei eine Hand vor den Mund gehalten worden und die Unbekannten hätten sie dann über die Straße in einen Treppenaufgang geschoben. Zwei der Männer hielten sie nun fest, während der dritte Täter ihr Hose und Slip heruntergezogen habe und schließlich sexuelle Handlungen an ihr vornahm. Anschließend flüchteten die drei Täter, die alle etwa 20 Jahre alt sein sollen und schwarz gekleidet waren. Derjenige, der das Opfer an der Bushaltestelle zunächst ansprach, soll darüber hinaus etwa 180 cm groß sein und auffällig blondes, fast weißes Haar haben, das an den Seite abrasiert und am Oberkopf etwas länger ist (sog. Undercut). Die Kriminalpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 07031/13-00, sucht dringend Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können.

