Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: PKW kollidiert mit Baum; Vaihingen an der Enz: nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Sachsenheim-Häfnerhaslach: PKW kollidiert mit Baum

Ein 18-Jähriger war mit seinem Opel am Montag gegen 15:40 Uhr auf der Kreisstraße 1624 von Häfnerhaslach kommend in Richtung Sternenfels unterwegs, als ihm auf der Fahrbahn ein bislang unbekannter LKW-Lenker entgegen kam, der große Teile der gesamten Fahrbahnbreite für sich beanspruchte. Vermutlich wollte der 18-Jährige dem LKW ausweichen, so dass er immer weiter in den Grünstreifen kam, in der Folge eine Warnbarke überfuhr und dann mit einem Baum kollidierte. Augenscheinlich gelang eine Gefahrenbremsung wegen des feuchten Grases nicht. Der LKW-Fahrer setzte seine Fahrt indes fort. Am Opel entstand ein Totalschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Der 18-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter Tel. 07042/941-0 zu melden.

Vaihingen an der Enz: Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Eine 49-Jährige parkte ihren Audi am Montag zwischen 7:25 Uhr und 18:25 Uhr am Bahnhof in Vaihingen an der Enz in der Neuen Bahnhofstraße. Als sie am Abend zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie einen Unfallschaden im Heckbereich. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker war mutmaßlich am Fahrzeugheck entlang gestreift und anschließend geflüchtet. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 4.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07042/941-0 entgegen.

