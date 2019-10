Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen: räuberischer Diebstahl-Tatverdächtiger festgenommen; Böblingen: 17-Jähriger von Unbekannten beraubt

Ludwigsburg (ots)

Aidlingen: räuberischer Diebstahl - Tatverdächtige festgenommen

Am Montagmittag kam es in Aidlingen zu einem größeren Einsatz der Polizei, nachdem zwei Tatverdächtige gegen 13.10 Uhr in einem Einkaufsmarkt im Forchenweg einen räuberischen Diebstahl begangen hatten. Die beiden Männer fielen zunächst im Markt auf, da sie Schokolade aus der Auslage genommen hatten und diese in eine mitgebrachte Ledertasche steckten. Durch das Kassenpersonal sollte die Tasche deshalb kontrolliert werden. Doch als die Kassiererin den Verdächtigen, der die Tasche trug, aufforderte stehen zu bleiben, flüchtete er aus dem Markt. Der Marktleiter und eine 49 Jahre alte Mitarbeiterin nahmen die Verfolgung auf. Im weiteren Verlauf übernahm der Komplize auf dem Parkplatz des Einkaufsmarkts die Tasche und begab sich in Richtung eines geparkten Skoda. Als die 49-Jährige versuchte ihm die Ledertasche abzunehmen, hielt der Tatverdächtige dagegen und wehrte sich heftig. Schließlich stieß er die Mitarbeiterin von sich und es gelang ihm, in den PKW einzusteigen. Auch der zweite Tatverdächtige stieg hinzu und die beiden fuhren in Richtung Ortsmitte davon. Mehrere Streifenwagenbesatzungen sowie ein Polizeihubschrauber nahmen nun die Fahndung nach den Geflüchteten auf. Im Zuge der Fahndung konnte der Skoda vor einem Haus in der Hauptstraße lokalisiert werden. Die beiden 21 und 22 Jahre alten Tatverdächtigen wurden im weiteren Verlauf in dem Haus festgestellt und vorläufig festgenommen. Eine Durchsuchung der Wohnräume förderte die Tasche samt dem vermeintlichen Diebesgut im Wert von knapp neun Euro zu Tage. Nach Durchführung der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Männer wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie müssen mit einer Anzeige wegen räuberischen Diebstahls rechnen.

Böblingen: 17-Jähriger von Unbekannten beraubt

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt derzeit gegen mehrere noch unbekannte Täter, die am Montag gegen 15.20 Uhr in der Wilhelmstraße einen 17-Jährigen beraubten. Das Opfer befand sich zu Fuß auf dem Weg in Richtung Bahnhof, als er von einer fünf- bis sechsköpfigen Gruppe junger Männer aufgehalten wurde. Zwei der Unbekannten packten ihn und ein weiterer verpasste ihm einen Schlag gegen den Oberkörper. Kurzzeitig konnte sich der Jugendliche befreien. Er wurde dann jedoch erneut von einem der Täter gepackt. Zeitgleich entriss ihm dieser Täter sein Handy, das er in der Hand hielt. Unter der Handyhülle befand sich ein Geldschein, den der Täter entnahm und einsteckte. In diesem Moment griff der Teenager nach seinem Handy und konnte es wieder an sich nehmen. Anschließend flüchtete er in Richtung eines Einkaufszentrums. Bei dem Haupttäter soll es sich um einen 18 bis 19 Jahre alten, etwa 185 cm großen Mann mit asiatischem Aussehen handeln. Er soll pummelig sein und schwarze Haare haben, die zur "Igel-Frisur" gestylt waren. Der Mann war mit einem weißen Kapuzenpullover, einer schwarzen Jogginghose und weißen Sportschuhen bekleidet. Zu seinen Komplizen liegen keine Beschreibungen vor. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07031/13-00 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell