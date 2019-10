Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Kollision auf Supermarktparkplatz; Gerlingen und Leonberg: Unbekannter wirft Feuerwerkskörper

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg: Kollision auf Supermarktparkplatz

Eine 72-Jährige und ein 83-Jähriger trafen sich mit ihren Fahrzeugen am Montag gegen 16:50 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Marbacher Straße in Ludwigsburg. Vermutlich achteten beide nicht auf den jeweils querenden Verkehr, so dass die 72-Jährige mit ihrem Mercedes und der 83-Jährige mit seinem Citroen im Einmündungsbereich kollidierten. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 12.000 Euro. Der Citroen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Gerlingen und Leonberg: Unbekannter wirft Feuerwerkskörper

Ein bislang unbekannter Täter warf vermutlich sowohl in Gerlingen als auch in Leonberg in der Montagnacht aus einem Fahrzeug mit Feuerwerkskörpern um sich. Zunächst wurde der Polizei gegen 23:35 Uhr gemeldet, dass bei einem 56-Jährigen in Gerlingen in der Vesouler Straße eine Feuerwerksrakete auf dem Balkon eingeschlagen sei und dort die Balkontür aus Glas und die Balkonbrüstung beschädigt habe. Dabei entstand ein Sachschaden von circa 400 Euro. Kurz zuvor war dort ein silberner Kleinwagen aufgefallen. Fast zeitgleich wurde der Polizei in Leonberg gemeldet, dass aus einem silbernen Opel Corsa Feuerwerkskörper in die Umgebung geworfen werden. Eine eingeleitete Fahndung verlief zunächst ohne Ergebnis. Das Polizeirevier Ditzingen bittet nun Zeugen, die Hinweise zum silbernen Kleinwagen oder zum Täter geben können, sich unter Tel. 07156/4352-0 zu melden.

