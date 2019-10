Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Polizei sucht mögliche Geschädigte zu Diebstählen aus Pkw

Ludwigsburg (ots)

Nach dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen hat die Polizei in Vaihingen/Enz am frühen Montagmorgen vier Jugendliche ermittelt, die im Verdacht stehen, sich im Verlauf der Nacht an zahlreichen geparkten Pkw im Wohngebiet "Baresel" zu schaffen gemacht zu haben. Der Anwohner der Kurt-Schuhmacher- Straße hatte gegen 04:00 Uhr verdächtige Geräusche auf einem Nachbargrundstück gehört und kurz darauf eine dunkel gekleidete Person in Richtung des Sportplatzes flüchten sehen. Im Verlauf einer sofort eingeleiteten Fahndung trafen Polizeibeamte die Jugendlichen in Bereich des alten Postwegs an. Bei ihnen stellten die Polizisten zwei Multitools, eine Sturmhaube und Handschuhe sicher. Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, hatten sie zuvor an den Türen einer Vielzahl von Autos im Baresel-Areal gerüttelt, unverschlossene Fahrzeuge durchsucht und kleinere Geldbeträge entwendet. Betroffene Fahrzeugbesitzer, die einen Diebstahl bislang nicht angezeigt haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Vaihingen/Enz, Tel. 07042/941-0, zu melden.

