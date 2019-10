Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Mercedes zerkratzt; Besigheim: Baucontainer aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Bietigheim-Bissingen: Mercedes zerkratzt

Am Samstag zwischen 17:45Uhr und 23:30 Uhr zerkratzte ein bislang unbekannter Täter die rechte Fahrzeugseite eines Mercedes. Das Fahrzeug war im Bereich eines Hallenbades in der Adalbert-Stifter-Straße abgestellt. Der dabei angerichtete Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 07142/405-0 mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen in Verbindung zu setzen.

Besigheim: Baucontainer aufgebrochen

In der Zeit von Samstag 12:00 Uhr bis Montag 6:45 Uhr öffnete ein bislang unbekannter Täter die Umzäunung eines Baustellengeländes in der Kronenstraße in Besigheim. Dort brach er das Schloss eines Werkzeugcontainers auf und entwendete Werkzeuge und Handmaschinen im Wert von mehreren tausend Euro. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeiposten Besigheim unter Tel. 07143/40508-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell