Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Vermeintlich defekte Gasleitung Wormser Landstraße (44/2609)

Speyer (ots)

26.09.2019, 16:14 Uhr

Am Donnerstag gegen 16:14 Uhr erreichte die Polizei die Mitteilung, dass ein Baustellenbagger an der Baustelle Wormser Landstraße / Höhe Friedhof möglicherweise eine Gasleitung beschädigt habe. Durch Streifen der Polizei Speyer wurden der mitgeteilte Bereich umgehend abgesperrt. Die Stadtwerke Speyer und die Feuerwehr Speyer (5 Fahrzeuge 17 Personen) befanden sich ebenfalls an der Baustelle. Die Überprüfungen bzw. Messungen vor Ort ergaben, dass weder eine Gasleitung beschädigt wurde, noch dass es zum Gasaustritt kam. Eine Gefahr hatte somit zu keinem Zeitpunkt bestanden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell