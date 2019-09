Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg/Berghausen - Körperverletzung beim Hundespaziergang (32/2509)

Römerberg-Berghausen (ots)

25.09.2019, 11:30

Die Polizei sucht nach einem Radfahrer, der am Mittwoch gegen 11:30 Uhr auf einem Feldweg entlang der Bahngleise in Berghausen mit einer 31jährige Frau aus Römerberg wegen ihres nicht angeleinten Hundes in Streit geriet. Die Frau übte mit ihrem 5 Monate alten Berner Sennenhund gerade "Sitz" und hatte diesen deshalb kurzzeitig abgeleint. Als der Hund bereits saß, kam der gesuchte Radfahrer zu der Frau und wies sie forsch an, den Hund anzuleinen. Zudem fertigte er ein Foto von der Hundehalterin. Als diese ihn aufforderte, das Foto zu löschen, packte er sie an der Hand und drehte diese so stark um, dass die Frau Schmerzen verspürte. Danach fuhr der Radfahrer davon. Er wird wie folgt beschrieben: Mitte-Ende 40 Jahre, kräftig Körperstatur, kurze dunkle lichte Haare, hochdeutsch sprechend, schwarze Funktionskleidung, Rucksack mit froschgrünem Regenüberzug. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

