Polizei Bielefeld

POL-BI: Vermehrte Trunkenheitsfahrten am Wochenende

Bielefeld (ots)

CS / Bielefeld / Mitte - Sowohl in den frühen Morgenstunden des Samstags, den 29.06.2019, als auch in den frühen Morgenstunden des 30.06.2019, stoppten Polizeibeamte insgesamt drei Fahrzeugführer, die sich auffällig im Straßenverkehr verhielten. Alle drei angehaltenen Personen standen unter erheblichem Einfluss von Alkohol.

Am Samstagmorgen gegen 03:40 Uhr bemerkten Polizeibeamte einen Autofahrer in einem weißen Opel Astra, der aus der Friedrich-Verleger-Straße auf die August-Bebel-Straße, in Richtung Herforder Straße, abbog - jedoch in den Gegenverkehr. Kurz darauf konnten ihn die Beamten anhalten. Nachdem sie einen deutlichen Atemalkohol wahrnahmen, stimmte der 32-jährige Bielefelder einem freiwilligen Atemalkoholtest zu. Aufgrund der unsicheren Fahrweise und des positiv ausgefallenen Tests, wurde der Bielefelder zu einer Blutprobenentnahme zur Wache mitgenommen. Im Fahrzeuginneren wurde darüber hinaus ein Strafbefehl der Bielefelder Staatsanwaltschaft gefunden, der aufgrund einer früheren Unfallflucht und einer Trunkenheitsfahrt, ausgestellt wurde. Dem 32-Jährigen wurde, laut Strafbefehl, für zwölf Monate die Fahrerlaubnis entzogen. Auto und Schlüssel verblieben bei der Polizei.

Am Sonntag, gegen 01:10 Uhr, fiel Polizeibeamten ein 39-jähriger Bielefelder in einem VW Golf auf der Mindener Straße auf. Der Autofahrer befuhr unerlaubterweise die Busspur, um nach links in die Arndtstraße abzubiegen. Daraufhin wollten ihn die Beamten anhalten. Der 39-Jährige stoppte zunächst, ließ die Beamten aussteigen und raste davon. Auf seinem Fluchtweg missachtete er sämtliche rote Ampeln, fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit und kreuzende Autos konnten nur durch starkes Abbremsen eine Kollision verhindern. Der Wagen stoppte unvermittelt auf der Elsa-Brandström-Straße in Höhe Am Zwinger. Der Beifahrer gab später an, er habe Angst bekommen und aus der Not heraus die Handbremse gezogen. Der 39-jährige Fahrer gab zu, dass er vor Fahrtbeginn Alkohol zu sich genommen hatte. Eine Überprüfung der Personalien ergab, dass der Golffahrer keine gültige Fahrerlaubnis mehr besaß und ein Haftbefehl gegen ihn vorlag. Nach der Entnahme einer Blutprobe, verblieb der Bielefelder im Gewahrsam der Polizei.

Gegen 04:25 Uhr befuhr ein Rollerfahrer den Jahnplatz in Richtung Friedrich-Verleger-Straße. Den Polizeibeamten fiel auf, dass der 37-jährige Bielefelder in starken Schlangenlinien fuhr und ständig das Licht ein- und ausschaltete. Sie hielten den Mann an und stellten nicht nur einen deutlichen Atemalkohol fest, sondern bemerkten auch frische Schürfwunden an den Armen und Beinen des Mannes. Der stark alkoholisierte 37-Jährige wurde zu Fuß zur Wache begleitet, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zum Schutz seiner eigenen Person wurde er in Gewahrsam genommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Stefan Tiemann (ST), Tel. 0521/545-3222



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell