Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Zeugen zu Unfall am Bartholomäus-Weltz-Platz gesucht (00/2609)

Speyer (ots)

25.09.2019, 21:27 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 21:27 Uhr am Bartholomäus-Weltz-Platz in Speyer ereignet hat.

Ein vermutlich aus Richtung Schwerdstraße kommender Citroen C2 kam in der Linkskurve auf regennasser Fahrbahn nach rechts ab und kollidierte mit einem dort parkenden Audi A3. Obwohl nach dem Schadensbild von keinem allzu starken Aufprall auszugehen war, musste der 26jährige Fahrer aus Speyer durch die Feuerwehr, welche mit 4 Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort waren, aus dem Fahrzeug gerettet werden. Hierfür wurde der Bartholomäus-Weltz-Platz für ca. 45 Minuten gesperrt. Der Fahrer klagte bei der Unfallaufnahme über Schmerzen im Hüft-/Nackenbereich und wurde in ein örtliches Krankenhaus verbracht. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 9000EUR.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell