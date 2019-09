Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Verkehrsunfall mit Radfahrer

Schifferstadt (ots)

Am Mittwochabend gegen 19:00 Uhr ereignete sich im Waldspitzweg ein Verkehrsunfall an der Zufahrt zum Kaufland. Eine 22-jährige Pkw-Fahrerin kam vom Supermarkt und wollte nach rechts in den Waldspitzweg abbiegen. Dabei übersah sie jedoch den von rechts kommenden 29-jährigen Radfahrer, der verkehrswidrig den Radweg aus Richtung Salierstraße befuhr. Der Radfahrer stürzte durch den Zusammenstoß und verspürte anschließend Schmerzen in der Hand und der Schulter.

