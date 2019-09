Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Schulwegüberwachungen und Verkehrskontrollen im Stadtgebiet (31+33+50+70+76/2409)

Speyer (ots)

24.09.2019

Am Dienstag wurden im Stadtgebiet Speyer mehrere Kontrollen durch die Polizei durchgeführt. Es erfolgten unter anderem Schulwegkontrollen an der Siedlungsschule Speyer und der Realschule Plus in Dudenhofen.

Zudem wurden bei einer Fahrradkontrolle in der Petschengasse 10 Räder auf ihre Verkehrstauglichkeit hin überprüft. Hierbei kam es zu keinerlei Beanstandungen. Die Überprüfung der Rahmennummern im Hinblick auf entwendete Fahrräder ergab ebenso keinen Treffer.

Bei Verkehrskontrollen im Bereich des St.-Guido-Stifts-Platzes und der Rheinallee wurden 10 Mängelberichte ausgestellt. Es kam zu 7 Beanstandungen wegen des Nichtmitführens von Führerschein/Zulassungsbescheinigung/Warnweste, 2 Verwarnungen wegen des Wendens über eine Sperrfläche, 3 Verwarnungen wegen nicht angelegtem Sicherheitsgurt sowie einer Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen mangelnder Kindersicherung.

Zudem konnten bei einem 40jährigen Pkw- Fahrer aus Speyer während der Kontrolle drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein bei ihm durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf THC. Ihm wurde daher die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gem. § 24a StVG eingeleitet.

