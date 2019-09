Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Ohne Fahrerlaubnis mit Firmenfahrzeug unterwegs (32/2409)

Speyer (ots)

24.09.2019, 07:14 Uhr

Im Rahmen einer am Dienstagmorgen im Weißdornweg durchgeführten Verkehrskontrolle eines Kastenwagens, gab der 37jährige Fahrzeugführer aus Speyer an, dass er keinen Führerschein besitze. Dieser sei ihm schon vor Jahren "abgenommen" worden. Die polizeilichen Ermittlungen bestätigten, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde deshalb die Weiterfahrt mit dem Firmenwagen untersagt. Der durch die Polizei verständigte Vorgesetzte, welcher gleichzeitig Halter des Kastenwagens ist, kam an die Kontrollörtlichkeit. Da er angab, dass er von der fehlenden Fahrerlaubnis seines Angestellten Kenntnis hat, wird auch er sich strafrechtlich dafür verantworten müssen, dass er die Teilnahme seines Angestellten am Straßenverkehr zugelassen hat.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell