Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Körperliche Auseinandersetzung zwischen Nachbarn (79/2309)

Speyer (ots)

22.09.2019, 16:00 Uhr

Am Montag gegen 16 Uhr kam es in zwischen einer 31jährigen und einer 41jährigen Anwohnerin eines Mehrparteienhauses in der Straße "Zum Schlangenwühl" zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Im Verlauf des Streits soll die 31Jährige der 41jährigen dann mit der Faust ins Gesicht geschlagen und einen Stein in ihre Richtung geworfen haben, ohne sie jedoch zu treffen. Als die Tatverdächtige im Zuge der polizeilichen Ermittlungen an ihrer Wohnung aufgesucht wurde, konnte beim Öffnen der Wohnungstür Pfefferspraygeruch wahrgenommen werden. Laut der 31Jährigen habe nach dem Streit ein Mann, welcher ebenfalls an der Tatörtlichkeit wohnt, an ihrer Tür geklopft. Als sie öffnete, habe dieser "Etwas" in die Wohnung gesprüht. Die 31Jährige und ihre 5jähriges Tochter wurden mit leichten Augen-/Atemwegsreizungen zur Untersuchung in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Die polizeilichen Ermittlungen hinsichtlich dem tatverdächtigen Mann dauern an.

