Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Altrip) Einbruch in Einfamilienhaus

Altrip (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Montag in der Zeit zwischen 13:00 und 19:40 Uhr in ein Wohnhaus in der Uhlandstraße eingebrochen. Die Bewohner haben der Polizei gemeldet, dass bei ihrer Rückkehr die Eingangstür und die Kellertür offenstand. Nach aktuellem Ermittlungsstand haben die Täter den Keller und das Erdgeschoss durchsucht, einige Wertgegenstände mitgenommen und sich anschließend entfernt. Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

