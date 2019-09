Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Öffentlichkeitsfahndung nach vorsätzlicher Brandstiftung

Krefeld (ots)

Auf Beschluss des Amtsgerichts Krefeld fahndet die Polizei mit einem Foto und Video nach einem mutmaßlichen Brandstifter. Der Mann hat am vergangenen Donnerstag (12. September 2019) gegen 3 Uhr auf dem Gelände der Firma Lidl an der Gladbacher Straße einen Abfallcontainer angezündet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich bei der Brandursache um eine vorsätzliche Brandstiftung.

Der männliche Tatverdächtige war mit einer blauen Jeanshose bekleidet und trug dunkle Schuhe. Er trug außerdem eine dunkle Oberbekleidung mit Kapuze und hell abgesetzten Ärmeln.

Foto und Video des Tatverdächtigen finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/krefeld-vorsaetzliche-brandstiftung

Ob ein Zusammenhang zwischen dem Containerbrand und dem Brand des Mehrfamilienhauses an der Spinnereistraße in derselben Nacht besteht, wird derzeit geprüft. Die Ermittlungen dauern an.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (730)

