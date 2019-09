Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und Polizei Krefeld: Dießem/Lehmheide: Brand in einem Mehrfamilienhaus am 12.09.2019 - Staatsanwaltschaft lobt Belohnung aus

Krefeld (ots)

In der Nacht zum 12. September 2019 ist es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Spinnereistraße gekommen, bei dem ein Ehepaar ums Leben kam und drei Personen verletzt wurden. Die Staatsanwaltschaft Krefeld hat nun für sachdienliche Hinweise, die zur der Aufklärung der Tat und Ergreifung der Täter führen, eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgelobt.

In einem Zeitraum kurz vor der Alarmierung der Feuerwehr um 2:55 Uhr ist das Feuer im Erdgeschoss ausgebrochen und hat sich von dort sehr schnell über die hölzerne Treppe bis in das Dachgeschoss ausgedehnt. Nach Untersuchung des Brandortes und Hinzuziehung eines Brandsachverständigen ist davon auszugehen, dass der Brand vorsätzlich oder fahrlässig verursacht worden ist.

Die eingerichtete Mordkommission befindet sich derzeit in intensiven Ermittlungen und sucht weiterhin Zeugen, die kurz vor dem Brand etwas Verdächtiges gesehen oder gehört haben. Auch aufgenommene Fotos oder Videos vom Brand können aufschlussreich sein. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02151 634 4135 oder schriftlich an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de erbeten. (729)

