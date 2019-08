Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Taschen locken Dieb

Ein Unbekannter schlitzte die vergangenen Tage an einem Auto ein Verdeck auf und stahl Taschen.

Zwischen Dienstag, 1.30 Uhr, und Donnerstag, 00.00 Uhr, stand in der Fabrikstraße ein Renault. In dieser Zeit schlitzte der Unbekannte das Verdeck auf und gelangte so in das Auto. Er stahl zwei Taschen. In einer davon war eine Geldbörse mit persönlichen Dokumenten. Ein Zeuge fand die Taschen in einer Wiese, nicht aber die Geldbörse. Die Polizei warnt davor, in Fahrzeugen mobile Navigationsgeräte, Wertsachen und Taschen zurückzulassen. Das lockt Diebe an. Und ein Auto ist kein Tresor. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

