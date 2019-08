Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab und prallt gegen Baum

Recklinghausen (ots)

Mittwoch, gegen 8.20 Uhr, kam ein 71-jähriger Autofahrer aus Bottrop auf der Armelerstraße von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen am Straßenrand stehenden Baum und zwei Verkehrszeichen. Bei dem Unfall wurde der 71-Jährige leicht verletzt. Es entstand 11.000 Euro Sachschaden. Der 71-Jährige gab vor Ort an, dass ihm ein Auto entgegengekommen sei, er daraufhin das Lenkrad herumgerissen habe und dabei von der Fahrbahn abgekommen sei. Nun sucht die Polizei den Fahrer des unbekannten Autos oder Zeugen des Unfalls. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell