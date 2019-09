Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Unfall mit verletzter Radfahrerin

Schifferstadt (ots)

Am Montagabend gegen 18:30 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Waldseer Straße / Kaiser-Konrad-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin (17 Jahre) leicht verletzt wurde. Sie fuhr mit ihrem Rad in die Kreuzung ein und missachtete dabei die Vorfahrt des von rechts kommenden Pkw. Es kam zum Zusammenstoß. Die 17-jährige fiel dadurch hin und zog sich dabei leichte Schürfwunden am Ellbogen und Knöchel zu. Am Pkw entstand leichter Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-209 (oder -0)

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell