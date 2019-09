Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Einbruch in Pfarrheim

Zeugen bemerken offene Eingangstür

Wachtendonk (ots)

Am Samstag (14. August 2019) gegen 20:00 Uhr bemerkten zwei Zeugen, dass die Eingangstür eines Pfarrheims am Kirchplatz offen stand und im Inneren Licht brannte. Sie informierten daraufhin die Polizei, welche einen Einbruch feststellen musste. Unbekannte Täter hatten die Tür aufgehebelt und die Räumlichkeiten durchsucht. Entwendet wurde nach ersten Angaben Bargeld. Hinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (cs)

