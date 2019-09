Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees- Unfallflucht/ 16-jährige Pedelec-Fahrerin leicht verletzt

Rees (ots)

Am Freitag (13. September 2019), gegen 07.10 Uhr, kam es an der Kreuzung Bahnhofstraße Weseler Landstraße (Bundesstraße 8) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Taxi und einer Pedelec-Fahrerin. Die 16-jährige Pedelec-Fahrerin aus Rees überquerte bei Grünlicht die Weseler Straße aus Richtung Bahnhofstraße kommend, als sie von einem unbekannten Autofahrer gefasst wurde. Das Auto fuhr nach dem Unfall unerlaubt in Richtung Rees weiter. Bei dem Auto soll es sich um ein gelbes Taxi gehandelt haben. Der Fahrer sei ein älterer Mann mit grauen gewesen und auf dem Beifahrersitz habe sich noch ein Fahrgast befunden. Die Reeserin verletzte sich bei dem Unfall leicht.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830. (as)

