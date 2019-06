Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Gaststätte

Kreuzau (ots)

In einen gastronomischen Betrieb an der Hauptstraße in Kreuzau wurde in der Nacht zu Dienstag eingebrochen.

Bislang Unbekannte drangen von der Rückseite des Lokals ein. Im Inneren wurden mehrere Spielautomaten aufgebrochen. Zudem wurden an den Wänden montierte Fernseher sowie weitere elektronische Geräte entwendet. Über die Rückseite, Richtung der Straße "Im Herkesgarten" verließen die Einbrecher die Örtlichkeit wieder.

Die Kriminalpolizei hat Spuren vor Ort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu jeder Zeit entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell