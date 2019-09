Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Frontscheibe an Pkw eingeschlagen - Täter leistet bei Festnahme Widerstand

Kleve (ots)

Am Samstag gegen 15:00 Uhr beobachtete eine aufmerksame Zeugin zwei männliche Personen auf der Triftstraße, von denen eine an einem geparkten Auto die Frontscheibe beschädigte. Beide Personen wurden kurze Zeit später durch eine Streifenwagenbesatzung im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen in Tatortnähe angetroffen. Der alkoholisierte Täter der Sachbeschädigung, der sich bei der Tat erheblich an der Hand verletzte, wehrte sich gegen seine Festnahme und musste gefesselt werden. Um weitere Straftaten zu verhindern, wurde er ins Polizeigewahrsam gebracht. Auf beide Personen wartet nun ein Strafverfahren. Die eingesetzten Polizeibeamten blieben unverletzt.

