Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorrad

Kradfahrer schwer verletzt

Kranenburg (ots)

Am Freitag, 13.09.2019 gegen 14:25 Uhr fuhr eine 48-Jährige aus Kranenburg mit ihrem PKW Mitsubishi aus einer Grundstücksausfahrt auf dem Möllersweg in Kranenburg-Zyfflich. Ein 70jähriger Motorradfahrer aus den Niederlanden befuhr zeitgleich den Möllersweg mit seinem Krad Kawasaki. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurde der 70Jährige schwer verletzt. Mit einem Krankenwagen wurde er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden, so dass diese abgeschleppt werden mussten. Zeugen des Unfallgeschehen melden sich bitte bei der Polizei Kleve, Tel.: 02821 / 5040.

