Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Einbruch in Einfamilienhaus

Täter von Kamera aufgezeichnet

Geldern (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (12. September 2019) gegen 03:20 Uhr drang ein unbekannter Täter in den Lagerraum eines derzeit unbewohnten Hauses an der Straße An der Bleiche ein. Er wurde bei seiner Aktion von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Demnach handelt es sich um einen Mann mit einer Größe von ca. 180cm und normaler Statur. Er trägt einen grünen Parka, schwarze Hosen und braune Hose. Zudem hatte der Täter eine Skimaske über den Kopf gezogen und trug Handschuhe. Angaben zur Beute können bislang noch nicht gemacht werden. Hinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (cs)

