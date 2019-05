Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Zigarettenautomat

57537 Wissen, Nistertalstr. 12 / Hachenburger Str. 192 / Bergfeldstr. 31 (ots)

In insgesamt 3 Fällen brachen unbekannte Täter vermutlich nachts, am Di., 14.05.2019, in der Zeit von 00:00 - 06:00 Uhr, Zigarettenautomaten auf. Zwei der Automaten hingen im frei zugänglichen Bereich von Gaststätteneingängen und einer an einer Außenhauswand. In allen Fällen wurde mittels eines unbekannten Hebelwerkzeugs der Schacht für Scheingeldeinzahlungen abgerissen. Durch diesen Schacht versuchten die Täter an das Bargeld im Automaten zu kommen. Ob dies gelang ist zurzeit nicht bekannt. Die Schadenssumme an den 3 Automaten beträgt ca. 1500,-EUR. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden.

