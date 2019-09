Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: "Sicher.mobil.leben - Brummis im Blick" - Bilanz der Polizei im Kreis Kleve

Bild-Infos

Download

Kreis Kleve (ots)

Am gestrigen Tag fand die zweite länderübergreifende Verkehrssicherheitsaktion unter dem Motto "Sicher.mobil.leben - Brummis im Blick" statt. Hieran beteiligten sich im Kreis Kleve die Polizei sowie der Zoll. Die gemeinsame Kontrollstelle befand sich in Kranenburg an einem Waldparkplatz an der B 504. Insgesamt hielten die Einsatzkräfte 81 Fahrzeuge an. Davon wurden 17 Fahrzeugen die Weiterfahrt untersagt. 15 Mal konnten die Fahrer die Ladung nachsichern und durften die Fahrt fortsetzen. Für zwei Fahrer endete die Fahrt an der Kontrolle, da sie unter Drogeneinfluss unterwegs waren. Weiterhin wurden vier Geschwindigkeitsverstöße sowie eine Überschreitung des Maßes bzw. des Gewichts eines Fahrzeugs festgestellt. Mit ihrem Einsatz konnte die Polizei wieder einen Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im Kreis Kleve leisten. (as)

